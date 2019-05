Ferbus Bari: il biglietto unico per treno, pullman e bus urbano

Spesso muoversi in una città come Bari, soprattutto per ci viene da fuori, risulta un po' complicato se si viaggia con il proprio mezzo. Esistono dei modi alternativi per spostarsi da una parte all'altra della città, i mezzi pubblici. Nelle aree di sosta si può parcheggiare l'auto e viaggiare con bus navetta. Per i pendolari è possibile comprare un biglietto unico che permette di viaggiare su treni e bus. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La persona che arriva in città con treno o con autolinee extraurbane, ha la possibilità di utilizzare lo stesso biglietto anche sui mezzi pubblici urbani.

Il biglietto, denominato FERBUS, ha validità giornaliera. Consente di poter effettuare un viaggio di andata e di ritorno in treno o in pullman, da e per Bari, su tratte comprese fra 10 e 70 Km. ed offre la libera circolazione su tutti gli autobus del servizio urbano della città di Bari, compresi quelli che raggiungono i grandi Centri Commerciali ubicati nelle zone di Mungivacca, Santa Caterina e Japigia.

Come fare?

La persona interessata può rivolgersi presso le biglietterie delle linee ferroviarie e di autotrasporto: Trenitalia, Ferrovie Sud Est, Ferrovie Appulo Lucane, Ferrotramviaria.

NOTA BENE: il biglietto FERBUS deve essere convalidato presso le succitate stazioni e non sugli autobus dell’AMTAB SERVIZIOS.p.A.

I Costi

Variano in base alle tariffe in vigore di Ferrovie ed Autolinee extraurbane.

Info sul sito del Comune di Bari