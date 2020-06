Partire da Bari: le informazioni utili su come raggiungere stazioni, aeroporti e porti

Bari è una città frequentata da numerosi turisti e dai tanti pugliesi che ritornano in patria per trascorrere le vacanze e trovare amici e parenti.

Tutte le località sono raggiungibili grazie ad una fitta rete di servizi che garantiscono i collegamenti in treno o in auto, in bicicletta o a bordo di un autobus, in camper o in elicottero.

Da Bari infatti è possibile muoversi e raggiungere ogni parte del Paese ed anche zone fuori confine. Ecco come.

Porto

Dal porto di Bari è possibile raggiungere l'Albania, la Croazia, il Montenegro la Croazia e la Grecia e le rotte sono gestite da diverse compagnie. È la soluzione migliore per chi vuole risparmiare e godersi il viaggio in tranquillità.

Come arrivare

Con i mezzi pubblici

In treno verso la Stazione Centrale di Bari: con la linea 20/ del servizio di autobus cittadino, fino all'ingresso del Varco Dogana. Chi arriva dall’aeroporto invece con l'autobus linea 16 in direzione Bari fino a piazza Aldo Moro, e poi da qui la linea 20/.

Con l'auto

Dall'autostrada A14, uscire a Bari Nord o a Bari Sud a seconda di dove si arriva in direzione Fiera/Porto, uscita 4 per via Napoli proseguendo per circa 3 km; svoltare a sinistra all’incrocio con via Maratona e poi a destra al primo incrocio. Proseguire fino all’entrata del porto al Varco della Vittoria.

In base alla stagione possono esserci delle variazioni nelle modalità di imbarco a causa della maggiore frequenza delle navi e dell’aumento dei passeggeri in transito. Chi viaggia senza la macchina può fare l’ingresso dal Varco Dogana. In prossimità del porto ci sono dei parcheggi per le auto custoditi e gestiti dal Comune con tariffe orarie e in abbonamento, più altri parcheggi in prossimità o dentro il porto.

In aereo

Il principale aeroporto della Puglia si trova a Bari ed è appunto quello di Karol Wojtyla a 9 Km a Nord-Ovest dal centro città. E' un areoporto molto frequentato e il traffico dei passeggeri è in costante aumento da diversi anni anche grazie ai numerosi collegamenti con le città europee. Come arrivare all’aeroporto di Bari dalla stazione Centrale? Qui la guida dedicata

In treno

In piazza Moro si trovano la stazione di Bari centrale, le sedi da cui partono i treni regionali e nazionali.

Ci sono treni diretti in ogni parte d'Italia e Treni Regionali gestiti dalla compagnia ferroviaria Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario.

Treni regionali

Ferrovie del Sud Est

Collegano Bari e la maggior parte del suo territorio a Brindisi, Lecce e Taranto.

Numero verde: 800079090

www.fseonline.it

Ferrovie Appulo Lucane

Attraversano una parte della provincia di Bari e la Murgia, fino ad arrivare in Basilicata.

Numero verde: +39 199811811

Info: +39 0805725263

www.ferrovieappulolucane.it

Ferrotramviaria

Opera sul territorio a nord di Bari e collega il capoluogo con importanti comuni del nord barese e della provincia BAT.

Info: +39 0805299348

www.ferrovienordbarese.it

Partenze da Bari verso le grandi città italiane:

Alcune informazioni utli

In autobus

Pugliairbus

Collega gli aeroporti di Brindisi, Foggia e Bari, con diverse città della Puglia, raggiungendo anche la città di Matera.

http://www.aeroportidipuglia.it/bus-pugliairbus-

Gargano Easy to Reach

Servizio bus che collega direttamente le località di Manfredonia/Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste, Rodi/Peschici con l’aeroporto di Bari.

Scarica la cartolina con orari e info.

Autolinee Ferrovie del Sud Est

Collegano Bari, Taranto, Lecce e Brindisi con i comuni delle rispettive province.

Numero verde: 800079090

www.fseonline.it

Bus Ferrovie Appulo Lucane

Collegano alcune località della provincia di Bari e conducono fino in Basilicata.

Numero verde: 199811811

Info: +39 0805725263

www.ferrovieappulolucane.it

Cotrap

Info: +390805790216

www.cotrap.it

Sita

La linea Foggia copre parte del nord barese e i maggiori centri del Gargano; la linea Bari serve la provincia di Bari fino a Taranto e i maggiori centri del Salento.

www.sitasudtrasporti.it

STP

La società di trasporto provinciale serve due grandi aree: la provincia di Bari e parte delle province di Foggia e Taranto.

Numero verde: 800091155

www.stpspa.it

Miccolis Spa

Assicura il servizio di trasporto pubblico in diversi comuni pugliesi.

www.miccolis-spa.it

Bus urbano

Amtab Bari: numero verde 800450444 - www.amtab.it

In auto

La Puglia ha una rete stradale moderna ed efficiente che permette di raggiungere qualunque destinazione. Le maggiori arterie viarie sono l'Autostrada A14, la Statale 16, che attraversa l'intera regione, la Statale 97 detta delle Murge e la Statale 172 detta dei Trulli.

In bici in camper in moto

Puoi scoprire Bari e la sua provincia anche in bicicletta, in camper o in sella alla moto.

Per informazioni più dettagliate consulta il sito mobilita.regione.puglia.it.

Noleggio auto e taxi

Sul territorio regionale sono presenti servizi noleggio auto e taxi. Per informazioni consulta sul sito di Aeroporti di Puglia www.aeroportidipuglia.it.



(Fonte Trenitalia, ViaggiareinPuglia)

