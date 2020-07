I punti di ricarica per auto elettriche a Bari

Da un pò di tempo si parla di ecosostenibilità e di auto elettriche. Il loro utilizzo sta crescendo in maniera esponenziale proprio per una maggiore attenzione del pubblico verso fonti di rifornimento rinnovabili. Ecco alcune informazioni a riguardo.

Come ricaricare un'auto elettrica?

Ricaricare un’auto elettrica è molto simile a mettere in carica un qualsiasi smartphone o un pc portatile. Si può fare per strada individuando su Internet o sulle apposite applicazioni la stazione di ricarica più vicina, le cosìddette colonnine elettriche. A Bari esistono punti di ricarica installate in strada in zone di pubblico accesso. Per la ricarica occorre parcheggiare il proprio veicolo nelle vicinanze, collegare il cavo all’auto e avvicinare alla colonnina la card fornita dal gestore. E' necessaria l’apposita tessera magnetica, tipo un bancomat, che permette di sbloccare lo sportello e inserire l’adattatore. Dopo aver effettuato il collegamento, sul display si vedrà un contatore: si possono visualizzare i KwH che riempiono la batteria, come il serbatoio per il carburante. Quando la ricarica è terminata occorre accostare nuovamente la card alla colonnina e scollegare il cavo.

Quanto costa ricaricare?

Esiste un abbonamento che mediamente si aggira intorno ad un costo fisso di 25 euro al mese, con un numero illimitato di ricariche e la card di attivazione se si parla di ricarica pubblica, attraverso le colonnine. Se invece si vuole ricaricare da casa, è previsto un canone di noleggio per un contatore aggiuntivo che costa in media 60 euro al mese: può essere intestato a un singolo utente o a un condominio. Inoltre si può caricare l’auto attraverso una normale presa di corrente, i cui costi andranno a confluire sulla bolletta dell’energia elettrica. E' una buona scelta acquistare una presa CEE industriale: in un ora e mezza, con un euro, si carica un veicolo in grado di viaggiare per circa 25 chilometri, e con una spesa di 5 euro, in 8 ore, un’auto completamente elettrica capace di percorrere circa 150 km.

Dove trovare le colonnine elettriche a Bari?

Corso Camillo Benso Cavour Corso Vittorio Emanuele Piazza Cesare Battisti Piazza Cesare Battisti Piazzale Oriente Via Arturo Toscanini Via Caduti Del Lavoro Via Delle Murge Via Giovanni Amendola Via Giulio Petroni Via Giuseppe Capruzzi Via Orfeo Mazzitelli Via Salvatore Matarrese Via Vincenzo Sassanelli Via Vincenzo Sassanelli Viale Japigia

Dove trovare i punti di ricarica e colonnine per auto elettriche e mappa

Go Electric stations

Colonnine elettriche

