Taxi a Bari: tutti i numeri utili

Il taxi può essere un'ottima soluzione per viaggiare in città e spostarsi nelle zone meno fornite dai servizi di trasporto pubblico. Inoltre è sempre meglio chiamare un taxi quando si deve raggiungere in fretta una destinazione e si ha poco tempo a disposizione come anche in seguito ad una serata in cui si è bevuto un bicchiere di troppo, magari una festa, e non si è nelle condizioni idonee per mettersi alla guida.

Il taxi è dunque la soluzione migliore, ma come muoversi per chiamarlo?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.