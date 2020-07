Traghetti a Bari: tutti le informazioni

Bari è una città di mare e per questo anche ben collegata con i paesi che si affacciano sull'Adriatico. Oltre alla possibilità di viaggiare in aereo vi sono numerosi collegamenti con le più belle città balcaniche grazie alle tratte via mare.

Il porto di Bari è si trova sulla costa orientale dell'Italia, a sud del Paese. È tradizionalmente considerato porta dell'Europa verso la penisola Balcanica ed il Medio Oriente, è uno scalo polivalente in grado di rispondere a tutte le esigenze operative.

Ecco i traghetti disponibili da Bari:

Dal porto di BARI puoi raggiungere Durazzo e Saranda (Albania) e Dubrovnik (Croazia) e Igoumenitsa e Patrasso (Grecia) e Corfu, Sami/Cefalonia e Zante (Isole Ionie) e Bar (Montenegro).

Le compagnie marittime che partono da Bari e le destinazioni

Le rotte marittime da BARI sono servite dalle compagnie di navigazione Adria Ferries, Grandi Navi Veloci, Jadrolinija, K/x Anek-superfast e Ventouris Ferries.

Il porto di BARI è situato in Piazzale Cristoforo Colombo, 1, 70122 Bari.

Per sapere quale destinazione raggiungere partendo da Bari si può accedere alla piattaforma di ricerca online di NetFerry. Grazie a questo portale si possono ottenere le informazioni su tutte le rotte navali, gli orari, i costi e i tempi di percorrenza delle tratte da Bari.

Bari ha collegamenti con Durazzo e Saranda (Albania) e Dubrovnik (Croazia) e Igoumenitsa e Patrasso (Grecia) e Corfu, Sami/Cefalonia e Zante (Isole Ionie) e Bar (Montenegro). Le linee tra Bari e le varie destinazioni sono coperte da 5 operatori navali (Adria Ferries, Grandi Navi Veloci, Jadrolinija, K/x Anek-superfast e Ventouris Ferries) che effettuano complessivamente 68 corse settimanali con tempi di percorrenza variabili tra 8 ore e 17 ore e partenze in prevalenza pomeridiane e serali. La linea è servita da traghetti che consentono il trasporto a seguito di automobili, motocicli, camper e autocarri.

Qui tutte le informazioni su tratte e orari. Altre informazioni e tariffe sul portale DirectFerries.

(fonte e d info NetFerry e DirectFerries)