Truffe casa vacanze: come riconoscere un annuncio fasullo

Le vacanze sono alle porte, dobbiamo trovare una casa al mare o in montagna e navighiamo in rete alla ricerca dell'annuncio perfetto. Ma dietro un annuncio per una casa vacanza si può nascondere una truffa: inserzioni fasulle, immagini finte, richieste di caparra su carte ricaricabili. Questi sono i diversi i segnali che ci permettono di capire che siamo davanti ad una bufala. Per evitare di perdere i soldi e quindi la possibilità di fare anche anche la vacanza esistono degli utili consigli che ci aiutano ad avere gli occhi aperti e a non essere vittime di un raggiro.

Come evitare le truffe

Dieci mosse da incrociare perché nessuna da sola è a garanzia della veridicità dell’annuncio. Nell’insieme però rappresentano uno strumento per stare tranquilli o per allarmarci.