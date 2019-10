Uffici postali di Bari

Gli enti pubblici o società private gestiscono il servizio postale che ha per oggetto lo smistamento, la gestione e la consegna della corrispondenza in un dato territorio. Con il termine posta si indica anche la stessa corrispondenza. In Italia il servizio è gestito da Poste Italiane, società per azioni controllata in maggioranza dalla Cassa Depositi e Prestiti, con un fatturato vicino agli 11 miliardi di euro (dati 2018) e oltre 127mila dipendenti. In tutto il Paese si contano quasi 13mila uffici postali. Nata come azienda specializzata nei servizi postali e telegrafici, oggi Poste Italiane – nell'ambito di processo di ampliamento e ristrutturazione che prosegue da anni – offre anche servizi bancari, di telefonia, finanziari e assicurativi, pagamenti vari.

L'ufficio postale, nell'immaginario collettivo, è ancora oggi il posto dove spedire o ricevere un pacco, inviare una lettera, pagare una bolletta. Sono circa una ventina gli uffici postali aperti e operativi solo a Bari città, dal centro alle periferie, aperti dal lunedì al sabato mattina.

Qui l'elenco completo degli uffici postali della città di Bari da consultare in caso di bisogno.