Il fai da te riguarda anche le uova di cioccolato: come divertirsi a prepararle in casa

Sarà una Pasqua diversa perchè saremo costretti ancora rimanere a casa per l'Emergenza Covid-19 ma questo non ci impedirà comunque di far festa. C'è già chi tra i negozianti si sta organizzando per portare le uova e le colombe ai baresi grazie alle consegne a domicilio. Ma se siete tra i tanti che in questi tempi si sono scoperti o riscoperti panificatori, pizzaioli o pasticceri, qui di seguito trovate la ricetta per fare le uova di Pasqua in casa.

Basta, infatti, un unico ingrediente, il cioccolato, insieme a qualche attrezzo giusto e ad un po' di attenzione.

Seguite la ricetta passo a passo e potrete fare voi l'uovo di Pasqua.

La ricetta

Ingredienti:

750 gr. di cioccolato di qualità

Attrezzi da cucina:

Termometro da cucina

Stampo uova di Pasqua da 18 cm

Spatola

Raschietto

Guanti di lattice

La fusione del cioccolato

Spezzettate il cioccolato in una ciotola

Preparate una pentola di acqua bollente

Sulla pentola mettete la ciotola (non deve toccare l’acqua) in modo che il calore sciolga lentamente il cioccolato. Mescolate delicatamente e portate il cioccolato ad una temperatura di 50° se usate il cioccolato fondente, meno se cioccolato al latte (stessa cosa per le temperature del temperggio).

Il temperaggio del cioccolato

Togliete la ciotola dalla pentola

Versate 2/3 del cioccolato su un piano e lavoratelo con la spatola e il raschietto, stendendolo sulla superficie fino a portare il cioccolato ad una temperatura di 27°

Trasferite nuovamente il cioccolato nella ciotola e mescolate il tutto.

Il cioccolato dovrà raggiungere i 30°. Se necessario rimettete la ciotola sulla pentola di acqua bollente o versatene nuovamente una parte sul piano per raffreddarlo.

Lo stampo

Versate il cioccolato fuso nello stampo spandendolo in modo uniforme su tutta la superficie grazie ad un opportuno dondolamento dello stampo.

Dopo un minuto capovolgete lo stampo su un vassoio raccogliendo il cioccolato in eccesso

Lasciate cristallizzare per circa 20 minuti.

Quando si sarà leggermente solidificato togliete con un raschietto i bordi di cioccolato in eccesso

Versate nuovamente il cioccolato in eccesso nello stampo, ripetendo il dondolamento per distribuirlo uniformemente.

Fate cristallizzare ancora circa 20 minuti, rimuovete eventualmente i bordi e fate rassodare il cioccolato

Ripetete questa operazione più volte per aumentare lo spessore del vostro uovo utilizzando tutto il cioccolato a disposizione.

Dopo, fate rassodare il cioccolato per 2-3 ore in frigorifero.

La composizione finale

Togliete lo stampo dal frigo. Il cioccolato cristallizzato risulterà già separato dallo stampo.

Indossate dei guanti di lattice (per non lasciare impronte sull’uovo) ed estraete le due mezze uova dallo stampo, delicatamente

Scaldate quindi una padella

Scaldate i bordi delle due metà dell’’uovo poggiandoli nella padella per pochi secondi

Inserite la sorpresa e fate aderire le due metà tenendole per qualche minuto.

Lavorare il cioccolato, con il suo profumo, vi riempirà di soddisfazione. Nasconderci dentro la sorpresa di Pasqua, per qualcun altro o per gratificare voi stessi, sarà una piccola/grande soddisfazione in più.

