Emoliente, lenitiva ed economica: come utilizzare la vaselina per la pulizia della casa e per la bellezza del corpo

E' un prodotto poco costoso ma davvero utile per diversi impieghi sia casalinghi che per la cura del corpo: la vaselina viene utilizzata per la produzione di creme per il viso, labbra e per quella di balsami per capelli. Utile per molto altro. Ecco come utilizzarla

Make-up

Provate ad unire un po’ di vaselina all’ombretto, vedrete come la durata del cosmetico sui vostri occhi sarà molto più lunga. La vaselina applicata sulle ciglia, invece, le fa diventare più lunghe e morbide, a patto che venga applicata con un bastoncino del mascara pulito. Questo prodotto, inoltre, è ottimo anche come balsamo lenitivo per le labbra.

Per le doppie punte

La vaselina è anche utile per prevenire le doppie punte, rendendo la vostra chioma più morbida e curata. Basterà applicarne un po' sulle lunghezze come fosse un olio.

Crema per il corpo

Anche stendere la vaselina sul viso (e non solo) ha i suoi benefici: otterrete una palle liscia e morbida. Ad esempio, se avete cuticole rovinate e spesso infiammate, applicando della vaselina creerete uno strato di protezione che le renderà le unghie forti, sane e belle. Utile anche per le mani che durante l'inverno soffrono per il freddo eccessivo: basterà applicarla sul dorso prima di andare a dormire, utilizzando dei guanti per evitare che si disperda, al mattino avrete mani morbide e idratate. Lo stesso vale per i piedi screpolati, gomiti e ginocchia.

Per le pulizie di casa

L’effetto ammorbidente della vaselina è utile per pulire e trattare alcune superfici delicate, come ad esempio il legno. Anche nel caso di porte o ante cigolanti, utilizzare un po’ di vaselina nei perni è l'ideale per risolvere il problema immediatamente.

Per lucidare scarpe e cuoio

Grazie alle sue proprietà ammorbidenti, la vaselina è molto utile per le scarpe usurate, per farle tornare morbide e per rendere il cuoio liscio e levigato. L’effetto è ancora più efficace nel caso di scarpe di vernice, applicatela sulle superfici interessate con uno panno morbido.

Per le cerniere bloccate

Mettere un po’ di vaselina su zip inceppate o rotte è una soluzione perfetta per risolvere il problema e riuscire ad aprire, senza troppe difficoltà, borse, giacche e scarpe.