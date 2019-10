A Bari un luogo sacro a tutti i ciclisti urbani: La Velo Stazione, il primo parcheggio per biciclette attrezzato

Muoversi in città con l'auto o con lo scooter diventa una vera impresa. Non è facile destreggiarsi nel il traffico cittadino cercando di schivare pedoni indisciplinati. Per questo un buon cittadino dovrebbe privilegiare la mobilità sostenibile muovendosi possibilmente in bicicletta.

Nella città di Bari a due passi dalla stazione esiste un luogo sacro a tutti i ciclisti urbani, La Velo stazione, il primo parcheggio per biciclette attrezzato.

Qui è possibile parcheggiare la propria bicicletta, un luogo sicuro e video-sorvegliato h24. Grazie anche alla sua posizione strategica rappresenta una valida soluzione per favorire l'intermodalità tra bici e mezzi pubblici.

Qui è possibile far riparare o rimettere a nuovo la bici nell'officina attrezzata o noleggiare addirittura una bicicletta scegliendo quella più adatta alle proprie esigenze, per potersi spostare in città o per godere di un'escursione fuori porta grazie anche alla possibilità che offre la Velostazione di fare visite guidate alla scoperta del borgo antico.



E' un ottima possibilità per poter cambiare finalmente mezzo, inquinare zero e vedere Bari ad una velocità diversa.

Dove si trova

Corso Italia, 64/66/68, 70123 Bari (BA)

Lun/Ven 10:00 - 15:00