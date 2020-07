Quando cambiare l'olio della propria auto: dove farlo e quanto costa a Bari

Il cambio dell'olio è sempre necessario sia che si parli di macchine diesel sia che si tratti di auto a benzina. L'olio protegge il motore dalle impurità perché impedisce che le piccole particelle di fuliggine generate con la messa in moto. Svolge inoltre un'azione lubrificante che viene trasmessa alle componenti meccaniche dell’automobile. Esso raggiunge alte temperature che all’interno del motore ed è soggetto a reazioni chimiche che si sviluppano durante la combustione. Per questo è importante dedicarsi al cambio dell’olio al motore con una certa frequenza, seguendo le indicazioni presenti all’interno del libretto di manutenzione del veicolo.

Quando fare il cambio dell'olio

Quando la quantità di olio risulta insufficiente, Capiamo che c'è bisogno di mettere l'olio dall'accensione della spia sul quadro dei comandi. Se si vuole procedere con l'eventuale cambio dell’olio fai da te occorre per prima aprire il vano motore ed effettuare i dovuti controlli, utilizzando l’asticella che indica il livello dell’olio presente. Generalmente seguendo le indicazioni contenute all’interno del libretto di uso e manutenzione dell’auto se il motore è nuovo e la macchina è quindi a benzina questo cambio va effettuato al raggiungimento dei 15.000 km e 30.000 km per quelli diesel. Inoltre insieme al cambio dell’olio va anche effettuata la sostituzione del relativo filtro che mantiene pulito il lubrificante raccogliendo le impurità che si creano durante la combustione.

Quanto costa il cambio dell'olio

Il cambio dell’olio motore può essere effettuato presso un benzinaio o presso officine specializzate. Per quanto riguarda la spesa complessiva bisogna tenere in considerazione, oltre al costo dell’olio, anche la manodopera del meccanico, le spese di smaltimento dell’olio esausto, la sostituzione del filtro dell’olio (dai 15 ai 30 euro) e il cambio della guarnizione della coppa (50 centesimi). Il costo dell’olio può variare in base al lubrificante (sintetico o semi sintetico e con additivi “long life” ) e a quanti litri sono necessari per la vettura. Il tipo di olio da utilizzare è indicato sempre nel libretto di uso e manutenzione dell’auto. In generale una vettura utilizza dai 5 ai 6 litri di olio, acquistabile ad un prezzo di circa 10 euro al litro.

In definitiva se ci si affida ad un meccanico o ad un benzinaio, il costo di un cambio olio motore va dai 100 ai 150 euro. In alternativa si può anche ricorrere al fai da te risparmiando, ovviamente, sui costi di manodopera.

