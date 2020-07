Distributori a Bari e provincia: dove fare il pieno anche di metano e gpl. La mappa

Molti optano per una macchina con un impianto gpl o metano perchè il risparmio al distributore è assicurato. Oltre ad avere un basso impatto sul portafogli ci sono numerosi vantaggi ecologici: entrambe sostanze a basso impatto ambientale rispetto a benzina o diesel.

Gpl e metano, le differenze

Gpl e metano, però, non sono la stessa cosa. Gpl vuol dire "gas di petrolio liquefatti", in poche parole si tratta di una miscela di idrocarburi alzalini a basso peso molecolare, composta principalmente da propano e butano. Il gpl è economico, a basso impatto ambientale e con un'elevata resa. Il metano, invece, è un gas volatile estratto da pozzi naturali che rilascia una minima quantità di gas serra e può essere utilizzato come carburante senza bisogno di raffinazione.

Distributori Gpl e metano a Bari

