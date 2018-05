Il 23 maggio i Medison in concerto a Bari per il forum delle associazioni familiari della Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Mercoledì 23 maggio a Bari i MEDISON saranno in concerto al Cinema Esedra (Largo Monsigor A.Curi, 17) all'interno del cartellone promosso dal Forum delle Associazioni Familiari della Puglia. Prosegue dunque nel capoluogo pugliese il tour trascinante dei Medison che, con uno spettacolo live all’insegna del rock, raccontano le loro esperienze, attualizzando messaggi importanti. «I nostri spettacoli – dicono – sono l’espressione di esperienze concrete vissute insieme o personalmente, a cui diamo voce tramite la musica, la danza e il teatro; nascono dalla voglia di raccontare vite di uomini e donne che hanno vissuto per grandi ideali, lasciando in scena non solo musica e teatro, ma anche l’energia di storie inevitabilmente travolgenti». La band pugliese Medison - capace infatti di trasformare ogni concerto in una grande festa musicale - è formata da Francesco Cioffi (voce e chitarra acustica), Mario Ardito (basso), Andrea Piangiolino (batteria e percussioni), Fabrizio Loiodice (chitarre) e Antonio Piangiolino (tastiere e sintetizzatori) e a BARI, in questa nuova tappa del “Cos’è l’amore per te Tour" eseguirà i brani contenuti nel disco Identico e molto altro, tra cui il nuovo singolo Anche se scorro come il Tevere, visibile su youtube al link: https://www.youtube.com/watch?v=usCKoPgvwIA.