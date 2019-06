In Puglia spesi per il benessere 3,2 miliardi di euro nel 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Gli italiani si sentono bene e sono sempre più attenti alla cura di sé e alla propria immagine, tanto da aver destinato nel 2018 un totale di 43 miliardi di Euro all’acquisto di prodotti e servizi per il benessere. Questo il quadro che emerge dal Primo Rapporto sull’Economia del Benessere , un’indagine voluta da Philips e realizzata da DOXA, che accende i riflettori sugli stili di vita e le abitudini di consumo degli italiani per la corretta alimentazione, l’attività fisica, la cura del corpo, dello stress e del sonno. In Puglia la spesa per il benessere ammonta a 3,2 miliardi di euro, dei quali il 41% è riservato alla sana alimentazione, il 26% alla cura del corpo e il 17% all’attività fisica. In generale, l’83% dei pugliesi valuta positivamente il proprio stato di salute, contro una media nazionale dell’80%. Nello specifico, la Puglia vanta la percentuale più alta di intervistati che valutano “molto positivamente” la propria salute: il 39% a fronte di una media nazionale del 31%. La diffusione di stress e problemi del sonno risulta allineata alla media nazionale. Tuttavia, secondo quanto emerso dalla ricerca, i pugliesi sono tra i maggiori utilizzatori di rimedi per combattere l’insonnia (55% contro una media nazionale del 50%) e i primi acquirenti di strumenti per migliorare la qualità del sonno (umidificatori, purificatori dell’aria, diffusori di aromi, occhiali, fasce e maschere speciali), acquistati nel 2018 dal 28% degli intervistati, a fronte di una media italiana del 18%. “L’impegno quotidiano di Philips, azienda leader nel settore dell’Health Technology, è quello di rendere migliore la vita delle persone mediante innovazioni tecnologiche significative”. Simona Comandè, General Manager Philips Italia, Israele e Grecia. “Il concetto di Continuum of Care sintetizza bene l’obiettivo dell’Azienda di supportare la domanda di salute delle persone a partire dallo stile di vita sano e dalla prevenzione. Per queste ragioni Philips ha deciso di promuovere un monitoraggio ad ampio spettro – di cui oggi presentiamo la prima edizione – delle abitudini e dei pattern comportamentali adottati dagli italiani nella ricerca del proprio benessere psico-fisico, utilizzandoli quali punto di partenza concreto per sensibilizzare l’opinione pubblica su stili di vita consapevoli”. Italia Oltre l’80% degli italiani valuta positivamente il proprio stato di salute, il 70% è sempre più attento alle scelte alimentari e più di uno su tre dedica almeno un quarto della propria giornata alla cura del corpo. Dati che si riflettono anche nel paniere di spesa in benessere, che per oltre il 40% è riservato alla sana alimentazione, per il 24% alla cura del corpo e per il 20% all’attività fisica.