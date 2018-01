Inaugurazione palestra istituto 'Euclide'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

E' tutto pronto per l'inaugurazione della nuova palestra dell'istituto 'Euclide', in via Prezzolini. Il taglio del nastro è in programma per martedì 16 gennaio, alle ore 10.30, alla presenza, del Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, del consigliere delegato alla Programmazione della rete scolastica, Vito Lacoppola, e della Dirigente scolastica Prudenza Maffei. "La nostra palestra messa completamente a nuovo - sottolinea la dirigente scolastica Prudenza Maffei - sarà, finalmente, restituita all'attività didattica e alla pratica sportiva cittadina. L'impianto rappresenterà, sicuramente, una risorsa per il nostro istituto, e tornerà ad essere il punto di riferimento per l’avviamento al basket dei ragazzi di Japigia e dintorni per il tramite della società sportiva, che ha ottenuto di utilizzare questo spazio. L'obiettivo - aggiunge - è sia quello di fornire agli allievi luoghi sempre più adeguati e funzionali alle finalità didattiche, e sia di stimolare la sinergia con gli utenti esterni, in un'ottica di collaborazione e di crescita". La nuova palestra è attrezzata anche con un defibrillatore ed è dotata di un campo polivalente, funzionale alla pratica di molte discipline sportive: tennis, badminton, pallamano, pallavolo, basket. L’impianto ospiterà, tra l'altro, varie attività sportive pomeridiane aperte a tutto il quartiere Japigia. L’ufficio Educazione Motoria, Fisica e Sportiva dell'USR Puglia ha già previsto di organizzare presso la nuova palestra dell'Euclide la fase comunale dei campionati sportivi studenteschi di basket.