La nuova legge elettorale italiana: dibattito sul Rosatellum bis

Gli aspetti tecnici della nuova legge elettorale al centro del dibattito organizzato dal Presidente Michele Calvello del Centro Sociale Anziani con il patrocinio e supporto della CGIL, CISL e UIL nell’ambito dell’incontro programmato per venerdì 19 gennaio 2018, alle ore 17, presso la sede del C.S.A. di Irsina, in provincia di Matera. L’evento formativo sarà moderato dall’Avv. Maria Carmela Longo e vedrà intervenire come relatori l’Avv. Antonio Santeramo, Presidente dell’Associazione Avvocati e Praticanti di Altamura “Francesco Santoro Passarelli”, nonché l’Avv. Paolo Iannone, brillante enfant prodige del foro barese. Nel corso del dibattito saranno analizzati gli aspetti costituzionali e sociologici del nuovo sistema elettorale italiano, in vista della prima applicazione del Rosatellum bis alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.