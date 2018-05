"Le procedure esecutive immobiliari e mobiliari", dal 21 maggio al via un corso a Bari e Palombaio (Bitonto)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Partirà lunedì 21 maggio alle 15.30 a Villa La Siragusa, via Senatore Sylos, 14 località Palombaio (Bitonto) il corso "Le procedure esecutive immobiliari e mobiliari: professionisti e magistrati a confronto sugli aspetti teorici e pratici", organizzato dalla Commissione esecuzioni Immobiliari e mobiliari dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bari. Ad inaugurari il corso la presidente della Commissione, dottoressa Valentina Meneghella e il segretario, dottor Michele Nitti. Sette gli appuntamenti in programma durante i quali avvocati, commercialisti, ingegneri e notai parleranno di tematiche quali: Il processo esecutivo e le possibili interazioni con i procedimenti penali; Principi generali in tema di espropriazione immobiliare ed opposizioni esecuitive; Il Ctu e il custode. Analisi delle problematiche relative all'attività di stima, gestione del compendio immobiliare e profili fiscali nell'attività di custodia. Il corso si concluderà il 21 giugno con una tavola rotonda dal tema "Le vendite telematiche ai sensi del D.M. n.° 32/2015 e il portale nazionale: aspetti operativi e tavola rotonda con diversi distretti giudiziali nazionali". Al corso sono stati attribuiti 28 crediti per i dottori commercialisti, 28 crediti per gli ingegneri e 12 crediti per gli avvocati. L'evento è patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Bari, dalla Camera Civile di Bari e dal Consiglio Notarile di Bari. Per informazioni e iscrizioni: Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Bari - via Venezia 13 - Bari. Tel: 080/5231691 - 080/5237278.