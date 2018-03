Matrimovie: la proiezione dei film dei matrimoni al cinema

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

A Molfetta è di nuovo MatriMovie. L’iniziativa, che consente la proiezione dei film dei matrimoni al cinema, lunedì 12 marzo, alle 20, torna a Molfetta, nel cinema di “paese” che si trova nella Cittadella degli Artisti. A volerlo è stato Giuseppe De Cristofaro, di Cinema Teatro dei Trulli, componente dell’Ati (Associazione temporanea di imprese), che gestisce la struttura da qualche mese. MatriMovie, nato dall’idea di Roberto Pansini, aveva mosso i primi passi nel 2008, nell’Odeon (ultimo cinema di paese a Molfetta). Era nato per contribuire all’operazione di salvataggio dei piccoli cinema di città a rischio chiusura, proponendo un’originale forma di cinema popolare, il film di matrimonio, fino a quel momento appannaggio delle abitazioni private. L’operazione Matrimovie, negli anni, ha catturato l’attenzione della stampa nazionale ed internazionale, dell’Università del Belgio, per i suoi aspetti sociali ed antropologici, della Walt Disney picture Italia, che, nel 2009, ha voluto essere a Molfetta per festeggiare il primo compleanno della iniziativa, e della Baby Doc Film, casa di produzione torinese, che ne ha realizzato un docufilm dal titolo "Nozze d'agosto" che ha partecipato al Festival di Venezia nelle giornate di autore. Sono state realizzati i MatriMovie "gold" per le nozze d'oro, i MatriMovie "silver" per le nozze d'argento. L'iniziativa MatriMovie vola oltreoceano si colora di "stelle e strisce" arrivando negli States per lo "Sweet Sixteen", raggiungendo una famiglia di emigranti molfettesi, la numerosa famiglia Petruzzella. MatriMovie è stato l'evento che i nonni hanno voluto regalare alla nipote Francesca (un evento "Made in Italy" ), che è stata protagonista del suo "Sweet Sixteen", uno dei trend in voga in America....grande festa di compleanno per i sedici anni, con oltre 200 invitati, tutto nello stile Broadway, perchè la stessa Francesca, con la passione del ballo, insieme ad un corpo di ballo di amiche si è esibita anche in un piccolo spettacolo. Ha poi girato l’Italia, specie con la chiusura, avvenuta nel 2014 del cinema Odeon. Ora torna a Molfetta. La direzione artistica di MatriMovie, il tuo matrimonio al cinema, è di Roberto Pansini, ideatore del progetto. Per info è possibile scrivere a info@matrimovie.it, oppure visitare il sito www.matrimovie.it.

Gallery