Maltempo: torna l'allerta vento a Bari e nel resto della Puglia

Il dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma e il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile Regione Puglia hanno diramato un'allerta gialla per vento su tutta la Puglia, dalle 6 e per le successive 24-36 ore. Sono previsti venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, in prevalenza dai quadranti meridionali con possibili mareggiate lungo le coste esposte.