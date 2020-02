Torna il vento forte su Bari e provincia: allerta gialla, previste raffiche di burrasca

La Protezione Civile Regionale ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte su Bari e provincia. Previste, nella mattinata di domani, 20 febbraio, e fino al tardo pomeriggio, raffiche di burrasca con possibili mareggiate sulle coste esposte. Torna, dunque, dopo alcuni giorni, il maltempo che a inizio febbgraio aveva causato grossi problemi alla città di Bari e nelle zone limitrofe.

Si raccomanda prudenza per le strade e per coloro che intendono mettersi in viaggio durante l'allerta gialla.