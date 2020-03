Cosa tenere in auto per le emergenze: consigli utili per un kit completo

Quando si viaggia in auto è sempre bene avere a disposizione un kit di emergenza ovvero tutto l'occorrente per la propria sicurezza e per quella di chi è a bordo. In commercio si possono trovare numerosi kit: esistono quelli già assemblati, e poi i singoli pezzi da acquistare singolarmente in modo da poterne creare un ad hoc e personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Un kit di emergenza deve avere di base dei pezzi obbligatori. Noi oggi vi proponiamo alcuni suggerimenti su come personalizzarlo.

Kit di pronto soccorso: è possibile acquistare un kit di pronto soccorso preconfezionato o assemblare il proprio. Ad ogni modo, dovrebbero includere guanti monouso, bende sterili, nastro adesivo medico, salviette antisettiche, aspirina, antistaminici per reazioni allergiche, impacchi freddi istantanei, pinzette, unguento antibiotico, crema all'idrocortisone e gel.

Cavi jumper, martinetto e ruota di scorta: un'auto con una gomma a terra o la batteria scarica sono due situazioni che possono avvenire con estrema facilità. Assicurati che la tua auto abbia questi oggetti e che il ricambio sia gonfio.

Nastro riflettente o triangoli: in caso di incidente o incagliamento, è necessario disporre dei bagliori lungo la strada, del nastro riflettente o dei triangoli. In questo modo sarà possibile rendere maggiormente visibile il veicolo sulla strada. Inoltre, è importante avere con sé anche dei giubbotti catarifrangenti.

Multi-tool: perfetto per qualsiasi kit di emergenza. Dovrebbe avere una pinza, una testa di cacciavite e un coltello da tasca. Può essere utilizzato per risolvere piccoli problemi meccanici, tagliare una cintura di sicurezza o rompere un finestrino.

Sacchetti per la spazzatura: tenere alcuni sacchetti ripiegati nel kit potrebbe essere utile, in modo che possano essere utilizzati come poncho per la pioggia, per coprire una finestra rotta o come copertura di emergenza per qualcuno che è ferito e deve riscaldarsi.

Acqua in bottiglia: si consiglia di avere almeno un litro di acqua. Puoi usare l'acqua per rimanere idratato, per un veicolo surriscaldato o per pulire una ferita.

Farmaci e attrezzature sanitarie: se si dispone di una condizione sanitaria che richiede farmaci specifici e che non sono sensibili alle temperature, potete creare una piccola scorta per il kit di emergenza. Per condizioni come l'asma o il diabete, considerate di tenere nel kit anche un glucometro di riserva e un inalatore.

Fotocamera usa e getta: una fotocamera monouso sarà utile per documentare un incidente se il telefono è rotto o non funziona.

Numeri di emergenza: ammettiamolo, è particolarmente difficile ricordare se sei in una situazione di emergenza, quindi, per sicurezza, tieni un elenco selezionato di persone e dei numeri che chiameresti in caso di bisogno.