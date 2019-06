Dash Cam, le telecamere da cruscotto per una guida sicura: a cosa servono e dove acquistarle

Le auto di oggi possono avere al loro interno montati una serie di accessori che garantiscono e aumentano il grado di sicurezza alla guida come ad esempio il Kit vivavoce Bluetooth e Le Dash Cam. Le Dash Cam sono delle piccole videocamere progettate appositamente per le auto, da montare sul cruscotto (dashboard in inglese), dietro lo specchietto retrovisore o sul parabrezza, utilizzando solitamente una ventosa. Si tratta di prodotti che ricordano le action cam e che consentono di riprendere tutto quello che accade davanti alla nostra vettura o all'interno dell'abitacolo.

Grazie a queste caratteristiche, le dash cam possono rivelarsi davvero utili in caso di incidente con i filmati utilizzabili a fini assicurativi.

Queste telecamere infatti riprendono continuamente registrando brevi filmati, con i migliori modelli che si attivano quando accendiamo l'auto; inoltre in commercio sono disponibili dash cam dotate di accelerometri che consentono di registrare ad esempio una frenata improvvisa, salvando alcuni secondi di filmato prima e dopo l’incidente.

Molte dash cam sono inoltre equipaggiate con un modulo GPS che consente di determinare posizione e velocità dell'auto. Per quanto riguarda la memoria, queste telecamere utilizzando le classiche schede in formato MicroSD, utilizzate ad esempio nei cellulari, e nelle versioni più accessoriate è anche presente un modulo WiFi per il collegamento diretto con lo smartphone. Tutte queste camere sono inoltre fornite di ottica grandangolare, possono riprendere anche di notte e montano un piccolo display per la gestione dei video e delle impostazioni.

Le Dash Cam si alimentano tramite porta USB o attraverso la presa accendisigari dell'auto; molti modelli sono anche forniti di una batteria integrata ricaricabile che consente il funzionamento in assenza di alimentazione, ad esempio quando l'auto è parcheggiata.

Per quanto riguarda le riprese video, in commercio sono disponibili prodotti per tutte le tasche, dalle soluzioni più economiche in grado di registrare in HD ai modelli più performanti in grado di catturare riprese in Full HD e anche in 4K.

Dove acquistare le Dash Cam a Bari:

MediaWorld Strada Santa Caterina 17E Freestand

Unieuro Viale Louis Pasteur, 6 - Via Natale Loiacono, 20 - Via Brigata Regina, 40

Euronics Via Martiri delle Foibe, 1 - Viale Tommaso Columbo, 6