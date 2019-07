Guida alla ''Guida in sicurezza'': 7 consigli per essere sempre in regola

Che siate in vacanza o ancora in città al lavoro, vi capita sicuramente spesso di compiere tragitti brevi, magari di qualche minuto appena, dentro la vostra automobile. Avanti e indietro da casa alla piscina, riprendere i figli dal centro estivo, fare la spesa.

Questo tipo di percorsi in auto è considerato dagli esperti di sicurezza stradale come pericoloso, a causa dell’eccesso di tranquillità e confidenza che si ha nel percorrerli.

Infatti subentrano alcune abitudini e comportamenti tipici del periodo delle vacanze che sono da evitare perché rischiosi e passibili di sanzioni. Vediamo nel dettaglio quali sono e come mettersi al volante nelle condizioni migliori durante l’estate.

No a ciabatte, né costume da bagno

Il tipico abbigliamento da piscina non è adatto per la guida. Le ciabatte, ad esempio, causano la perdita di sensibilità dei pedali, e possono inoltre incastrarsi impedendo di reagire a un imprevisto. Nella maggior parte dei Paesi europei guidare in ciabatte non è esplicitamente vietato, ma guidare indossando ciabatte, o addirittura scalzi, può essere motivo di sanzione per limitazione di libertà di movimento. È necessario perciò sostituirle con calzature ergonomiche e aderenti al piede.

Allo stesso modo, guidare senza indumenti superiori (abitudine del 25% degli automobilisti, secondo la Fondazione del Commissariato Europeo dell’Automobile), può causare bruciature dovute alla frizione della cintura di sicurezza sulla pelle. Per abbassare la temperatura interna della vettura, gli ingegneri del Centro Tecnico SEAT raccomandano di tenere portiere e finestrini aperti per un minuto per ventilare l’abitacolo prima di accendere l’aria condizionata.

Tanti passeggeri quanti i posti in auto

Anche nel caso in cui si debba percorrere pochissima strada, superare il numero di passeggeri per cui la vettura è omologata comporta enormi rischi, dato che implica che qualcuno non utilizzi la cintura di sicurezza o, se si tratta di bambini, gli appositi sistemi di ritenuta, fondamentali in caso anche di banale incidente.

Il rifornimento necessario per il conducente

Nonostante mangiare e bere in auto non sia espressamente proibito, può comportare distrazioni. Detto ciò, in presenza di alte temperature idratarsi è fondamentale. Uno studio congiunto dell’Università di Loughborough (Regno Unito) e l’European Hydration Institute ha provato che la mancanza di una corretta idratazione alla guida provoca gli stessi effetti sul conducente di 8 bicchieri di vino. La cosa migliore per prevenire ciò è bere acqua prima di mettersi in marcia e durante soste regolari. Inoltre, assistenti come il rilevatore di stanchezza sono in grado di analizzare il comportamento del conducente e raccomandare una sosta in caso di necessità.

Posture inadatte

Guidare con il gomito appoggiato al finestrino nelle giornate di arsura è un’immagine tanto tipica quanto sconveniente. Primo, perché incide sulla capacità di controllo dell’auto non avendo entrambe le mani sul volante; secondo, per il rischio di gravi lesioni in caso di incidente. Un’altra postura estremamente rischiosa, in questo caso con riferimento al passeggero, è appoggiare i piedi sul cruscotto. In caso di collisione, non solo sarebbero d’intralcio nella funzione protettiva dell’airbag frontale, ma rischierebbero di convertire quest’ultimo in un elemento di pericolo.

Telo, occhiali da sole, crema solare e... patente

Tra le poche cose davvero necessarie in vacanza, c’è la documentazione di guida. Nella maggior parte dei Paesi europei, infatti, guidare senza patente comporta una multa. Non dimenticate di portare sempre con voi il vostro documento.

Senza fretta e alla ricerca del posto migliore

Guidare in città con le alte temperature può diventare irritante, specie quando si fanno manovre alla ricerca del parcheggio. E’ bene comunque ricordare che il clacson va utilizzato solo per prevenire un incidente, non per mostrare la propria irritazione. Una volta trovato il posteggio, assistenti come il Park Assist rendono le manovre più semplici, muovendo autonomamente la traiettoria. Bisogna inoltre accertarsi di lasciare sempre l’auto in zone abilitate. Anche se per soste veloci, l’auto va sempre lasciata in posti dove è consentito.

Musica e amori estivi

Si sa che d’estate scatta la voglia di musica a tutto volume. Però, tenere la musica “sparata” rischia di coprire rumori importanti come la sirena di un’ambulanza o il clacson di un altro veicolo, ed è per questo un comportamento passibile di sanzione. E, per quanto romantica possa essere la musica, meglio non lasciarsi trasportare eccessivamente. Baciare il copilota può comportare distrazioni al volante e per questo, ad esempio in Spagna, è passibile di multa fino a 80 euro.