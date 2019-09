Lanmodo Vast 1080p Night Vision System: la guida notturna diventa più facile e sicura

Lanmodo propone per le nostre auto un nuovo accessorio indispensabile per avere una guida sicura ed efficiente: stiamo parlando di Lanmodo Vast 1080p Night Vision System, un visore notturno per auto facilmente installabile su ogni veicolo e dall’utilizzo immediato capace di trasformare la notte in giorno. Con ampio schermo a colori infatti rende più sicura la guida durante le ore notturne o in condizioni di bassa visibilità come in caso di pioggia intensa o nebbia.

Il Lanmodo si rivela un prodotto decisamente versatile: diventa un accessorio indispensabile per tutti, per chi viaggia di notte, per le forze dell'ordine e per chi lavora nel mondo del trasporto di merci e persone.

Vediamo insieme quali sono tutte le caratteristiche del Lanmodo Vast 1080p Night Vision System.

LanmodoVast 1080p Night Vision System: design e caratteristiche tecniche

Lanmodo Vast si presenta con un design che ricorda quello di un tradizionale specchietto retrovisore per auto. Un accessorio dotato di un ampio display LCD da 8,2 pollici, IPS, a colori e con risoluzione Full HD a 1080p.

Nella parte anteriore troviamo, invece, il sistema di visione notturna ad infrarossi, basato sul sensore SONY MCCD, con obiettivo ad alta definizione, da 28 mm e ottica grandangolare di 36°. Obiettivo che può inoltre, essere leggermente orientato in tutte le direzioni.

Un sistema con visione notturna fino a 300 metri, a 30 fps, in grado di funzionare anche completamente al buio (0.0001 Lux) e con temperature comprese tra i -20°C e gli 80°C.

Non dimentichiamo le dimensioni pari a: 22 x 7,3 x 8,3 cm, per un peso di 499 grammi.

Ricordiamo, inoltre, che il Lanmodo Vast 1080p Night Vision System è venduto anche nella variante accompagnata da un’utile retrocamera con visione di 170°.

Accessorio privo di una vera interfaccia utente, controllabile tramite una serie di comandi posti nella parte superiore della scocca completamente realizzata in plastica, di qualità solo discreta.

Pulsanti un po’ troppo piccoli e difficilmente identificabili, che consentono di azionare la retrocamera opzionale, regolare la luminosità e il contrasto dello schermo, ribaltare l’immagine, passare dalla visione a colori a quella in bianco e nero e gestire l’alimentazione.

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System: installazione e prestazioni

Il Lanmodo Vast può essere installato in auto in due diverse posizioni sfruttando gli accessori forniti in dotazione: tramite un sistema a ventosa può essere fissato al parabrezza come un normale navigatore GPS o in alternativa è possibile posizionarlo sul cruscotto tramite un tappetino antiscivolo adesivo. Sistemi di fissaggio un po’ economici, ma comunque abbastanza stabili.

Lanmodo Vast può essere alimentato utilizzando la presa accendisigari dell’auto o sfruttando la porta OBD (normalmente utilizzata per la diagnostica del veicolo), tramite i cavi forniti in dotazione.

Occupiamoci ora delle prestazioni di questo accessorio, partendo dal suo utilizzo davvero immediato. Il sistema si attiva appena collegato, mostrando l’ambiente circostante con una qualità davvero sorprendente.

L’impressione è quella di guidare con fari dalla potenza elevatissima in grado di illuminare completamente l'ambiente circostante. Il sistema sfrutta la luce ambientale, come i fari dell’auto, per offrire le massime prestazioni, ma può essere utilizzato anche in condizioni di buio completo. In questi ambiti di utilizzo l’immagine ha però una qualità inferiore con un evidente rumore di fondo. Lanmodo, raccomanda, infatti, di utilizzare il prodotto non completamente al buio, ma sempre in presenza di una fonte di illuminazione ambientale.

Con i fari accesi o sfruttando l'illuminazione stradale la qualità è, infatti, ottima, con un'elevata definizione e colori naturali. Segnaliamo solo un leggero effetto scia, che comunque non disturba la visione, ed un’immagine un po’ deformata a causa del formato allungato del display.

Accessorio utile anche di giorno in condizioni di visibilità ridotta, ad esempio in caso di forte pioggia o di nebbia.

Peccato per l’assenza di una funzione di registrazione delle immagini che avrebbe incrementato la versatilità del prodotto. Funzionalità che sarà introdotta nella variante Pro del Lanmodo Vast Night Vision System, in arrivo sul mercato nei prossimi mesi.

Lanmodo Vast 1080p Night Vision System ha un prezzo di listino di 499,99 euro.

Sul sito ufficiale dell’azienda è possibile acquistarlo con uno sconto di 50 dollari, utilizzando il codice LMDNVS_TO.

In alternativa il Lanmodo Vast 1080p Night Vision System è disponibile direttamente su Amazon.it