La potenza di un'auto: cosa significa cilindrata e in cosa differisce dai cavalli

Spesso quando osserviamo un'auto, soprattutto quella che ci piace, ci poniamo domande sulla cilindrata e sui cavalli ma effettivamente molti di noi non ne conosco la vera differenza. Infatti, spesso si fa confusione anche perchè non è detto che due vetture di pari cilindrata abbiano anche pari potenza. Cerchiamo di fare chiarezza scoprendo le differenze.

Cilindrata motore

Con la definizione di cilindrata si intende il volume d’aria teoricamente aspirato durante un ciclo fisico da una macchina volumetrica. Nel caso di motori a più cilindri, questa grandezza deve essere moltiplicata per il loro numero. Da questa operazione si evince la cilindrata totale, mentre la cilindrata unitaria è quella che indica il volume riferito ai singoli cilindri. La cilindrata, quindi, indica la dimensione di uno dei più importanti elementi che permettono ad un motore a scoppio di funzionare, il volume. Questo elemento indica lo spazio disponibile in ogni cilindro per far entrare l’aria e il carburante da usare per la combustione.

Centimetri cubici del motore

La cilindrata è la capacità in centimetri cubici del motore. Il centimetro cubo, o il litro, è l’unità di misura utilizzata per la cilindrata. La cilindrata è sinonimo della dimensione di un motore, ed è quindi utile a dare l’idea della potenza di un motore e fornisce la valutazione delle prestazioni complessive di un’auto.

Potenza dell’auto

La cilindrata influisce indirettamente sulla potenza dell’auto e deve essere adeguata al peso di una macchina. Una vettura di grosse dimensioni, ad esempio un berlina di rappresentanza, avrà misure ed un peso maggiore rispetto ad una citycar. È ovvio, quindi, che la cilindrata del motore della berlina di rappresentanza sarà maggiore rispetto a quella di una citycar. Il giusto rapporto tra il peso della vettura e la sua cilindrata crea, inoltre, le condizioni ideali che favoriscono i bassi consumi.

Cavalli dell’auto

La potenza del motore è un dato che viene espresso in CV, ovvero cavalli vapore, oppure in HP, HorsePower, secondo la definizione anglosassone. Le due modalità di calcolo differiscono leggermente. Nello specifico la differenza è la seguente: 1 CV equivale a 0,98631 HP.

Aumentare la potenza

All’alba dello sviluppo motoristico l’unico modo pratico per aumentare la potenza di un propulsore era quello di aumentare la dimensione o il numero dei cilindri e per questo motivo il termine cilindrata ha rivestito a lungo una grande importanza come metro di valutazione delle prestazioni di una vettura.

Come si calcola la cilindrata

La cilindrata di un motore è misurata in cm³. È chiamata cilindrata del cilindro, lo spazio cilindrico di un pistone per la distanza che passa tra il punto morto alto e basso. Moltiplicando questo valore per il numero dei cilindri, si ottiene la cilindrata totale del motore.

Peso della macchina

Il peso di una macchina è un dato da tenere altamente in considerazione quando si deve scegliere la corretta cilindrata del motore da abbinare. Vetture leggere, come ad esempio le utilitarie, avranno bisogno di motori dalla cilindrata ridotta ma in grado di regalare brio alla guida e consumi contenuti, mentre vetture dal peso notevole, come ad esempio i SUV, oltre a dover essere equipaggiate con motori dalla cilindrata adeguata alla massa, dovranno anche fornire una coppia tale da non trovarsi sotto sforzo nel far muovere l’auto.