Tappeti per auto: utili alla pulizia e alla manutenzione della vettura

Molti di noi non vedono la loro autilità ma forse non si sa bene che i tappetini per auto sono in realtà degli accessori di grande importanza per diversi motivi. La funzione più evidente dei tappeti interni è sicuramente quella di raccogliere fanghiglia, detriti e varia sporcizia che resta attaccata alle suole delle scarpe. Aiutano quindi a preservare l’abitacolo da una pulizia completa che può risultare costosa e spesso anche difficile, ad esempio nelle zone sottostanti i sedili o negli angoli. In assenza di tappetini, inoltre, l’appoggio e il movimento dei pedi comporta inevitabilmente l’usura della moquette conferendo al veicolo un aspetto trascurato. Ma oltre alla pulizia, i tappetini per auto sono importanti anche per una guida sicura. Ecco perché.

Sicurezza

Garantire una guida sicura è sicuramente la funzione più importante di questi accessori. Per quale motivo? Le suole di qualsiasi scarpa, quando sono bagnate perdono aderenza: i tappetini riducono questo rischio assorbendo (se in tessuto) o disperdendo l’acqua (se in gomma), favorendo la migliore presa dei piedi ai pedali.

Caratteristiche e manutenzione

Il tappeto, inoltre, deve perfettamente adattarsi al pianale: un tappeto troppo grande, infatti, rischierebbe di interferire pericolosamente con la guida. I tappetini in tessuto o moquette andrebbero cambiati almeno ogni due anni. Quelli in gomma anche ogni tre o quattro anni. Pulirli è un’operazione semplice: basta rimuoverli dal veicolo e passare un’aspirapolvere se sono in tessuto, oppure spazzolone e acqua con un po’ di detergente per quelli in gomma.

Modelli

Tra i rivenditori autorizzati e le proposte online c’è solo l’imbarazzo della scelta: monocolore, con inserti cromatici, in gomma o vari tipi di tessuto, particolarmente ricercati sono quelli in lega di alluminio sagomati, con retro antiscivolo, leggermente flessibili per essere curvati ed adattati al pianale.