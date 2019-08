La tua auto ritorna come nuova con il 'Car Wrapping'

Purtroppo può capitare di trovarela propria auto rigata o di vederla danneggiata dalle intemperie. Se desiderate cambiare il colore o comunque proteggere la carrozzeria esiste una tecnica forse ancora poco conosciuta da noi: è il 'wrapping'. Si tratta di un modo innovativo e veloce per poter coprire i difetti della carrozzeria o modificare l'estetica della propria auto.

Nella sua lingua originaria, l'inglese, significa incartare, impacchettare. E' un metodo attraverso il quale possiamo cambiare aspetto alla nostra autovettura spaziando con la fantasia.

Consiste nell'applicare alle superfici dell'auto una pellicola che dona un aspetto diverso alla vettura. Pellicola resistente e che aderisce in maniera perfetta alla carrozzeria e la rende in grado di essere protetta dagli agenti esterni.

Il prezzo che può essere necessario per poter effettuare il 'car wrapping' varia a seconda delle dimensioni dell'auto e dell'effetto e del colore che si vuole ottenere. Possono essere necessari 350 euro per un solo pezzo di carrozzeria e circa 3 mila auto per poter riempire una automobile di dimensioni medie.

