Barre portautto per le auto: i migliori modelli

Il nostro viaggio alla scoperta degli accessori per auto continua oggi ci occupiamo in particolare delle barre portatutto per auto.

Un accessorio decisamente comodo e facilmente installabile, che consente di posizionare pacchi e valigie sul tetto della macchina senza ingombrare l’abitacolo e il bagagliaio.

Prodotti realizzati in alluminio con una portata massima di 60 - 100 KG, da fissare trasversalmente alla vettura mediante appositi sistemi che possono variare in base al modello di barra e alla tipologia dell’auto. In fase di acquisto è, quindi, fondamentale verificare la compatibilità della barra scelta con i sistemi di fissaggio disponibili sulla propria macchina.

Menabo Dozer XL

Iniziamo con la barra da tetto Menabo Dozer XL da 135 cm, realizzata in alluminio, per auto con railings tradizionali (le barre longitudinali sul tetto). Accessorio dotato di profilo antigraffio per accessori e merce trasportata, sistema antifurto integrato, di facile montaggio e con una capacità di carico di 90 kg.

Scopri di più su Amazon a 79 euro

Thule

Proseguiamo con le barra portatutto di Thule disponibili in varie dimensioni. Coppia di barre con design aerodinamico, da montare su auto con barre longitudinali classiche e con una portata massima di 75 KG.

Scopri di più su Amazon a 208 euro

Brio XL



Le Brio XL sono una coppia barre da tetto in alluminio con serratura, per auto con railing tradizionali. Accessori facili da montare ed estremamente sicure, con una portata massima di 90 kg e lunghezza pari a 135 cm.

Scopri di più su Amazon a 68 euro

Hardcastle

Terminiamo la nostra rassegna con il modello di Hardcastle; una coppia di barre portatutto con profilo aerodinamico, disponibili in 3 diverse lunghezze (120cm, 130cm, 135cm). Barre in alluminio dotate di serratura, applicabili alla maggior parte dei veicoli con mancorrenti già installati sul tettuccio.

Scopri di più su Amazon a 49 euro