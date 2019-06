Fat bike: le super bici che sfidano i percorsi più accidentati

Per chi ama avventurarsi su terreni difficili alla scoperta di paesaggi inesplorati può optare per le fat bike. Queste sono un’evoluzione delle classiche mountain bike e si distinguono da queste ultime per l’adozione di ruote con pneumatici e cerchi molto larghi. Inoltre queste biciclette possono utilizzare pressioni minori negli pneumatici per consentire una maggiore tenuta su terreni difficili.

Biciclette, quindi, dalle ruote Fat (grasse in italiano), nate negli anni '80 e arrivate poi sul mercato a partire dal 2005.

Fat bike: perché sono diventate così famose?

Le Fat Bike sono state ideate per superare i limiti delle tradizionali mountain bike e sono in grado di affrontare terreni particolarmente difficili dove le classiche mtb si trovano in difficoltà. La maggiore sezione dello pneumatico consente un’ottima aderenza e la bassa pressione permette di affrontare facilmente superfici morbide (come neve, fango o sabbia) o particolarmente sconnesse, come i greti dei fiumi.

Inoltre queste biciclette risultano facili da controllare, con l’ampia superficie di appoggio sul terreno che garantisce un’elevata stabilità anche sui percorsi più accidentati.

Si tratta, quindi, di biciclette molto versatili e divertenti, adatte sia ai principianti, sia ai più esperti e anche il peso, nonostante le apparenze, non è poi molto differente da una normale mountain bike. Sul mercato è, infatti, possibile trovare anche modelli dal peso inferiore ai 10 KG.



Ovviamente il grande attrito delle gomme sul terreno ha anche conseguenze negative; le fatbike non sono infatti la scelta migliore per chi ama percorrere grandi salite, lunghe distanze o per chi cerca la velocità.

Per quanto riguarda i vari modelli disponibili sul mercato, è oggi possibile trovare prodotti per tutte le tasche, con fatbike anche ammortizzate o dotate di pedalata assistita.

