Monopattino elettrico: il trasporto leggero, divertente e amico dell'ambiente

Se fino a qualche anno fa il monopattino elettrico era associato ai giocattoli per bambini, oggi è entrato a far parte del quotidiano, un vero e proprio mezzo di trasporto urbano. Vengono utilizzati soprattutto nelle grandi città come mezzo per superare il traffico, un' alternativa ad auto e moto, un vero e proprio modo comodo, economico e pulito per muoversi.

Di cosa si tratta

I monopattini elettrici sono dei mezzi di trasporto, dei veicoli a due o tre ruote che vengono azionate da un motore elettrico alimentato a sua volta da una batteria ricaricabile. Come si ricarica la batteria? La batteria viene caricata collegando il caricabatterie ad una comune presa di corrente a muro, come quella che ognuno di noi ha in casa o in un qualsiasi locale dotato di energia elettrica.

Ci sono diversi fattori che incidono sulla velocità di trasporto come il peso del guidatore, la potenza, la pressione dei pneumatici, l'inclinazione, il terreno ecc. Solitamente possono viaggiare fino a 30 km e oltre, con una singola ricarica.

Sul manubrio ci sono i comandi dell’acceleratore e del freno. Li possono usare davvero tutti. Sono infatti facili da guidare e comodi, e molti modelli non richiedono nemmeno la patente di guida o l’assicurazione.

I modelli

In commercio ne esistono davvero tanti e con stili diversi. In genere le caratteristiche che li li rendono diversi nello stile sono:

Praticità e Peso Possibilità di essere ripiegati Robustezza Presenza della sella



Il telaio step-through è la caratteristica che rende un monopattino elettrico un monopattino che può essere guidato con entrambi i piedi piatti sulla pedana. Per chi viaggia in autobus o in treno ha bisogno di qualcosa di leggero e portatile che si possa trasportare facilmente, un monopattino facile anche da riporre in un armadietto come alcuni monopattini pieghevoli leggeri.

Per chi invece ha bisogno di una guida più sicura e stabile esistono monopattini con un motore potente, sospensioni migliori e pneumatici più grandi in grado di affrontare terreni difficili. Questi inoltre sono dotati di caratteristiche come fari e pneumatici per motociclette.

Ci sono anche quelli prodotti con il sedile opzionale che diventano monopattini simili ai più comuni scooter a due ruote a benzina. Questi offrono un comfort maggiore ma non sono solitamente pieghevoli.

I Costi

I prezzi dei monopattini elettrici partono da 100 euro e sono molto probabilmente di bassa qualità e quindi molto fragili. Per chi pesa meno di 80 kg e lo deve usare per tratti di percorso di circa 5 km in un luogo dove il terreno è pianeggiante e l'asfalto è buono con un clima favorevole, allora può acquistare anche un buon monopattino per circa 150-200 euro. In verità un prezzo adeguato per un monopattino elettrico parte da 400 fino ad arrivare a 800 euro Ma l’acquisto di un monopattino elettrico è un investimento che taglierà i costi da pendolare, ridurrà l' impatto ambientale e sarà sicuramente utile nel lungo periodo.



I vantaggi: perché sceglierlo?

Si avverte sempre più la necessità di ridurre il consumo di combustibili fossili e si ricorre all'uso di mezzi ecosostenibili come i monopattini elettrici. Vengono molto spesso sostituiti con motori e scooter perchè sono veloci e funzionali, riducono il tempo di viaggio, aiutano a risparmiare denaro. L'investimento iniziale viene poi ammortizzato nel tempo perchè non si spendono più soldi per benzina e parcheggio.

E poi sono ecologici, il loro combustibile è l’elettricità piuttosto che la benzina, i monopattini elettrici non emettono fumi di scarico che causano inquinamento atmosferico. Sono il mezzo di trasporto a emissioni zero.