Emergenza Coronavirus: Quanti passeggeri possono spostarsi in automobile e in moto?

Molti di noi si stanno chiedendo se una volta presa la macchina per spostamenti in città o paese in caso di emrgenza, salute o rientro da lavoro, in quanti passeggeri si può viaggiare in automobile? Si può andare in due in moto? Queste due domande sono tra le più frequenti riguardo agli spostamenti consentiti in questo periodo di emergenza per il Coronavirus. La risposta si trova sul sito del Governo, nel decreto dell'11 marzo #Iorestoacasa.

Le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro. Non è invece possibile andare in due in moto, dato che la distanza minima di un metro non può essere rispettata.

I limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi, che possono viaggire una accanto all'altra.

Vi ricordiamo che gli spostamenti devono essere sempre giustificati: i veicoli possono essere utilizzati soltanto per esigenze reali e motivate. Su tutto il territorio nazionale le forze dell'ordine svolgono controlli e posizionano posti di blocco.

Se si è quindi costretti a spostarsi per una di queste motivazioni si può fare ma solo per motivi di forte necessità