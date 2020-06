Rc auto e moto: inizia la risalita dei prezzi

Dal mondo delle auto arrivano le ultime notizie relative alla Rc auto: dopo i minimi registrati ad aprile, inizia la risalita dei prezzi per auto e moto, anche se restano comunque più bassi di quelli registrati a fine 2019. A rilevarlo è l'osservatorio assicurativo di Segugio.it, leader nel settore della comparazione assicurativa in Italia, che ogni mese fotografa centinaia di migliaia di preventivi.

Il premio RC auto medio lordo, in particolare, era calato dai 415 € registrati alla fine dello scorso anno a 344 €, registrando un -17%.

Per le moto si era scesi addirittura da 344 € a 240 €, con un tondo -30%.

Una riduzione a favore dei consumatori senza precedenti, motivata senz'altro dal crollo del traffico, e conseguentemente dei sinistri, e soprattutto dal timore delle compagnie assicurative di perdere milioni di clienti a causa dell’emergenza sanitaria.

A maggio, però, con l’allentamento del lockdown e il progressivo ritorno a una situazione di normalità, i prezzi hanno cominciato a mostrare i primi segnali di ripresa: +11% per l’RC auto e +9% per l’RC moto, sia pure mantenendo ancora livelli più bassi rispetto al 2019, soprattutto per le due ruote. Il premio medio RC auto a maggio 2020 è stato infatti pari a 384 €e a 262 € quello per le moto. E sono previsti ulteriori rincari a breve.