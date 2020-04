Auto ferma in garage: quali controlli fare per ritrovarla in buono stato

Rimanere a casa comporta non usare l'auto che resta quindi in quarantena assieme a noi. Questo rappresenta un rischio per la nostra vettura, non per il coronavirus, ma per le conseguenze di una prolungata immobilità. D’altronde la situazione impone il “tutti a casa”, il più possibile, facendo la spesa nel mercato, nei negozi o nel supermercato più vicino.

La macchina resta ferma per diverse settimane e questo può provocare diversi problemi.

Ecco come proteggerle da un’inattività che non si sa ancora per quanto durerà. Bastano pochi accorgimenti.

Gomme e freni

Fate attenzione quando tornerete a usare l’auto. Gli pneumatici potrebbero essersi ovalizzati (il peso della vettura li schiaccia sul punto in cui poggiano). Basterà ricontrollare la pressione al momento dell’utilizzo e riportarla ai valori di riferimento. E’ bene però procedere anche con un controllo dal gommista il prima possibile, specialmente per gli pneumatici più datati.

E’ importante anche far controllare il sistema frenante: occhio ai primi chilometri, meglio procedere a velocità limitata e testare il sistema. Anche in questo caso è bene rivolgersi a un meccanico di fiducia per scongiurare la presenza di eventuale ruggine che potrebbe mettere a rischio la sicurezza.

Carrozzeria

Se non hai un garage diventa sempre più importante, per la carrozzeria, dotarsi di un telo copriauto. La resina che cade dagli alberi potrebbe rovinarla.

Antifurto

Alcuni esperti consigliano di chiudere la portiera con la chiave, anziché con il telecomando, per evitare che i ladri possano intercettare la frequenza e duplicare il dispositivo.

Batteria

Una batteria lasciata a sé stessa può lasciarvi a piedi quando sarà tornato il momento di usare l’auto. Lo strumento più utile è il multimetro, con cui si può testare lo stato di salute della batteria a motore spento: se il valore scende sotto il 12V vuol dire che la batteria sta accusando il colpo.

Cosa fare? Basta un breve giro intorno al palazzo o comunque in un'area molto vicina all'abitazione in modo da rispettare l'attuale normativa sulla circolazione.

Una soluzione, quando la lancetta va giù, può essere proprio quella di andare a fare la spesa in macchina. Molti esperti infatti concordano sull'inutilità di accendere il motore per pochi minuti a vettura parcheggiata.

Serbatoio

Meglio non lasciare il serbatoio in riserva di carburante per evitare che, quando sarà il momento di accendere il motore, il sistema vada a pescare i residui.