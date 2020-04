Fare rifornimento carburante in sicurezza: le raccomandazioni per evitare il contagio

Quello che fino a poco tempo fa era una delle attività più semplici e anche più facili come fare benzina, oggi può rappresentare una forte occasione di contagio. Le pompe di benzina sono tra i luoghi a più alto rischio.

Vi ricordiamo ancora una volta che si deve uscire di casa, muniti dell'autocertificazione, soltanto per reali necessità, come fare la spesa o andare a lavoro, e rispettando il numero di passeggeri consentito a bordo. Particolarmente importante è anche l'operazione di sanificazione e pulizia della propria auto.

Coronavirus, come fare benzina: le precauzioni da adottare

Tutti i mezzi di trasporto hanno bisogno di essere riforniti di carburante. Proprio per questo le pompe di benzina, da sempre, risultano essere tra i luoghi con la più alta contaminazione di germi e batteri. Tutti i giorni, infatti, le manichette ed i tasti per la selezione vengono toccati da centinaia di persone.

In queste settimane di circolazione limitata il numero di persone che maneggiano le pompe di benzina è più basso del solito. Ma il rischio di contagio da Coronavirus è ugualmente alto.

Consideriamo poi che il Covid-19 può rimanere depositato sulle superfici in plastica e in acciaio fino a due o tre giorni. Anche per questo bisogna essere più che mai attenti, ponendo le giuste attenzioni.

Rifornimento di benzina: come prevenire il contagio da Covid-19

Come possiamo fare per prevenire il contagio da Covid-19 quando andiamo a fare rifornimento di benzina?

teniamo sempre in macchina delle salviettine disinfettanti;

un flaconcino di Amuchina (o di una soluzione simile);

Passiamo le salviettine disinfettanti sulla manichetta e sui tasti che dobbiamo utilizzare. Una volta rientrati in auto dobbiamo lavarci molto attentamente le mani con la soluzione disinfettante prima di toccare il volante o altre parti dell'abitacolo.

Sono gesti semplici ma molto importanti, necessari per evitarci di essere contagiati e di contagiare altre persone.