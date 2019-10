Mancano i sacchetti per il porta a porta a Palese e Catino: "Cittadini costretti a fare 3 km per ritirarli"

"Mancano i sacchetti" per la raccolta differenziata porta a porta nelle zone di Palese lato monte, San Pio, Torricella e Catino con diversi cittadini costretti anche "a fare 3 km per raggiungere lo sportello Start Up a Santo Spirito in via Fiume, soprattutto per i cittadini più anziani". A segnalarlo è il consigliere al Municipio V Nico Chieppa (Decaro per Bari) che chiede più punti per la distribuzione: "Servono subito altri sportelli, possibilmente i siti utilizzati lo scorso anno, prima che ci sia un'emergenza e mi riferisco soprattutto alla plastica.

L' assessore Pietro Petruzzelli e il Presidente amiu Sabino Persichella ci diano delle risposte. Evitiamo di dover far nascere criticità e poi dover rincorrere le stesse nel tentativo di risolverle. Preveniamo e facciamolo subito" conclude Chieppa.