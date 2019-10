Commemorazione dei defunti: sabato mattina la cerimonia nel cimitero di via Napoli

Si terrà sabato mattina alle ore 10, sul sagrato della Chiesa Madre della Necropoli di Bari, la cerimonia commemorativa dei defunti voluta dall'amministrazione comunale in occasione del 2 novembre. Celebrerà il rito Monsignor Francesco Cacucci, Arcivescovo di Bari. Sarà presente il sindaco Antonio Decaro. A seguire, a cura del Presidio Militare, si svolgerà la Cerimonia per le Onoranze ai Caduti in Guerra.

Strade chiuse e divieti

Per consentire lo svolgimento delle cerimonie sono state disposte alcune limitazioni al traffico. In particolare, sabato 2 novembre 2019, dalle ore 05.00 alle ore 14.00, e comunque fino al termine della cerimonia, è istituito il “Divieto di sosta – zona rimozione” e il “Divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: piazzale dell’Exultet; via Crispi, ambo i lati, tratto di strada compreso tra via Nazariantz e il piazzale dell’Exultet, compresa la zona di sosta ivi esistente.

Parcheggi

In previsione del flusso di visitatori atteso per questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il Comune ha predisposto inoltre un'area di parcheggio a pagamento nella zona del Tribunale dei Minori.