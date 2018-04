25 aprile a Bari: Giovani democratici, Pd e Psi "insieme per ricordare il valore della libertà"

"A più di 70 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, come ogni anno, vogliamo ricordare i partigiani che hanno liberato l'Italia dalla guerra, dall'odio e dalle discriminazioni. Riteniamo che questa celebrazione non sia affatto anacronistica, poiché al giorno d'oggi assistiamo a manifestazioni del sentimento fascista, per le strade, sul web, e nei fatti di cronaca. Non possiamo pensare che la libertà sia un qualcosa che duri in eterno, essa va coltivata e curata come una pianta". Commentano così la presentazione degli eventi, Elietta Noviello - Segretaria Gd Bari- e Claudio Altini - Segretario PSI area metropolitana.



Due gli appuntamenti di quest'anno. "Il 24 aprile saremo in tutti i comuni della Puglia per cancellare la simbologia dell'odio fascista e nazista dai muri, un'azione politica, che si accompagna ad un gesto civico. La libertà di espressione ha dei limiti. Finisce laddove iniziano l’odio e il disprezzo per l’umanità. Il 25 Aprile invece, al Parco 2 Giugno , con musica dal vivo e un'esposizione per ricordare le donne partigiane, iniziative volte a spiegare la resistenza e il valore della libertà ai bambini".

Il programma

24 aprile: cancellazione scritte e simboli fascisti dai muri della città di Bari

25 aprile ore 10 parco 2 giugno:

La resistenza spiegata ai bambini - con Paolo Commentale

Concerti - I Rimmel - Tributo ai Cantautori Italiani

Mostra di foto e lettere donne partigiane

Aderenti:

Giovani Democratici Bari città

Partito Democratico Bari Città

Partito Socialista Italiano - Area Metropolitana di Bari

Conferenza Provinciale delle Donne Democratiche - Bari

Associazione Bari Città Aperta

Caf Acli San Marcello A. Grandi