A Bari il congresso provinciale del Psi: "Ascolto dei territori e primarie delle idee per la città"

I socialisti baresi a raccolta per l'assemblea congressuale. L'incontro si è tenuto venerdì pomeriggio in un hotel cittadino, aperto dalla relazione del coordinatore uscente del Psi - Area Metropolitana di Bari, Claudio Altini, poi nominato all'unanimità Segretario Metropolitano.

Presente anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha voluto portare i saluti e l'augurio di buon lavoro da parte di tutta la città di Bari.

Nella sua relazione congressuale, Altini ha parlato dei successi del Psi in terra di Bari e posto temi importanti da affrontare nell'immediato, tra questi il porto di Bari, le infrastrutture ferroviarie, i contenitori culturali e il turismo. "Continua un percorso iniziato due anni fa in terra di Bari - ha affermato Altini - Un percorso fatto di ascolto dei territori, proposte e iniziative politiche. Prossimi obiettivi: primarie delle idee nella città di Bari e convention sulle buone politiche di governo locale con tutti gli amministratori Socialisti e di area. Oggi abbiamo detto al sindaco di Bari che noi non la pensiamo come Pisicchio: noi con Massimo Cassano, non ci sediamo nemmeno a prendere un caffè. Lui condivide questa nostra posizione. Bene, un altro punto in comune".