Zone 20 in città? Altini (Psi): "Sì, ma in prossimità delle scuole a tutela dei bambini"

"La tanto discussa zona 20 sia applicata in prossimità delle scuole cittadine, dinanzi alle quali ogni giorno si rischia una tragedia. Bambini che all'uscita di scuola vedono sfrecciare dinanzi ai loro occhi macchine e motorini a tutta velocità". Così Claudio Altini, segretario provinciale del Psi, in una nota interviene sul dibattito relativo alla presenza di limiti di velocità a 20 km/h in alcune zone della città.

"Siamo d'accordo che anche a Bari venga sperimentata la zona 20 (anche se in ritardo ) - afferma Altini - ma purché sia applicata con criterio. Innanzitutto se si vuole applicare un esempio virtuoso come accade nel resto d'Italia bisogna investire su una mobilità urbana idonea. A Bari l'attesa di un bus è in media di 25 minuti con tempi di percorrenza che viaggiano tra i 50/60 min per fare tragitti non impossibili. È impensabile quindi fare una cosa se non si applica l' altra. Soprattutto - conclude Altini . che le strade sulle quali venga applicata la zona 20 (che serve per dimezzare il pericolo incidenti) siano strade in prossimità delle nostre scuole a tutela di bambini, genitori, insegnanti e studenti".