Bando eventi natalizi Amgas, Melchiorre: "Tempi e criteri discutibili. Convochiamo presidente in Commissione Trasparenza"

"L'avviso pubblico esplorativo finalizzato alla promozione del marchio Amgas srl durante il periodo di Natale 2018 indetto il 10 ottobre scorso ha un termine di soli 6 giorni, sabato e domenica inclusi.

Pochi evidentemente visto anche in considerazione dei 180 mila euro esclusa iva che l'Amgas srl ha fissato come valore stimato del servizio". Lo afferma Filippo Melchiorre, consigliere comunale di Forza Italia che annuncia di aver chiesto la convocazione del presidente dell'azienda in commissione Trasparenza a Palazzo di Città: "Nei criteri di aggiudicazione inoltre verranno assegnati 20 punti per qualità ed originalità del progetto artistico - rileva Melchiorre -. Tempi ristretti e criteri discrezionali ci meravigliano visto l'esperienza conclamata del management da cui ci saremmo aspettati ben altre scelte di trasparenza".