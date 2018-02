Minuto di silenzio in Consiglio per le vittime delle foibe, Romito contro Losito: "Spieghi la sua assenza in aula"

"In apertura del Consiglio Comunale monotematico sull'inceneritore, ho chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio per ricordare e onorare i Martiri delle Foibe il cui memoriale è fissato con legge dello stato il 10 febbraio di ogni anno. Tutti i Consiglieri sono presenti in Aula, e si pongono in piedi. Tutti tranne uno: Fabio Losito, oggi nel Partito Democratico dopo una lunga trafila nel Partito Comunista e in SEL".

A sollevare il caso è il consigliere di centrodestra Fabio Romito. "Per la cronaca - prosegue Romito riferendosi al comportamento del collega Pd - è rientrato in Aula appena terminato il minuto di silenzio Chiedo ora pubblicamente al collega Losito di giustificare e spiegare la sua assenza o di assumersi le proprie responsabilità dichiarando di non voler onorare i martiri italiani dando così fiato a tutti coloro i quali ancora oggi vilipendono e massacrano la memoria di questi martiri".