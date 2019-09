Dalla Puglia in piazza a Roma: "Una marea tricolore per bocciare il governo dell'inciucio"

Dalla Puglia in piazza Montecitorio a Roma per protestare contro il nuovo governo Pd-M5S. C'erano anche esponenti politici locali e militanti partiti dalla nostra regione alla manifestazione indetta dai leader di Fratelli d'Italia e Lega, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

"Insieme a migliaia di italiani siamo qui oggi per dire No al governo rossogiallo, nato da accordi di Palazzo tra due partiti agli antipodi e che tante se ne sono reciprocamente dette fino a qualche settimana fa", dichiarano in una nota i coordinatori provinciali di FdI, il coordinatore regionale Erio Congedo e l'on. Marcello Gemmato. "Non facciamo nulla di eversivo - aggiungono - anzi scriviamo una pagina di storia che probabilmente i nostri figli e i nostri nipoti troveranno nei libri di scuola. Il popolo chiede il voto e si oppone ad accordi artificiali che hanno il solo scopo di mantenere le poltrone. Non è questa una meravigliosa espressione di democrazia?"

"Non una prova di forza, ma di democrazia! Questa è la piazza di Montecitorio che oggi ha ribadito il proprio NO al Governo nato da un ‘Patto di Poltrone’, più gradito alla Francia e alla Germania che agli italiani", dichiarano i consiglieri regionali di Direzione Italia Ignazio Zullo, Luigi Manca, Renato Perrini e Francesco Ventola. "Accanto a Giorgia Meloni, Raffaele Fitto e Fratelli d’Italia siamo scesi in piazza a Roma anche noi perché prima o poi questo pasticciato e improvvisato Governo dell’inciucio andrà a casa e il centrodestra dovrà essere unito e coeso per assumersi la responsabilità di dare al Paese un Governo stabile e duraturo, che nasce dalle urne e non nelle chiuse stanze romane ed europee".