"Bilancio consolidato in ritardo e gestione partecipate inefficiente", Picaro e Carrieri attaccano il Comune

In attesa della seduta di lunedì prossimo che vedrà la discussione per approvare il bilancio consolidato 2017 del Comune di Bari, dai consiglieri d'opposzione Michele Picaro e Giuseppe Carrieri, arrivano delle 'annotazioni' negative sull'operato di Palazzo di Città. Per gli esponenti del centrodestra il bilancio sarà "ancora una volta approvato in ritardo. In questo caso 22 giorni oltre le norme di legge che prevedono specifiche sanzioni in caso di ottemperanza come il divieto di assunzione di nuovo personale".

I due consiglieri, però, puntano il dito sui bilanci delle partecipate comunali: "Anche questi - affermano - sono stati approvati in ritardo. Questi sono stati chiusi formalmente in utile però non producono reddito per l Comune visto che, a parte Retegas, non trasferiscono dividendi alla città di Bari". Nel caso specifico di Amiu, Picaro e Carrieri affermano che "nel bilancio in utile, su 3 milioni uno riguarda il ricavo dall'acquisto delle pattumelle per la differenziata porta a porta. Si tratta di soldi non ancora disposti dal Comune che dovrebbe riceverli dai Pon". Su Amtab, invece, affermano che a fronte dei 30 milioni di euro di compensi per il servizio, "la società risulterebbe sottocapitalizzata e poco solvibile, con debiti da 23 milioni e crediti per soli 10, esponendo un utile di 225 mila euro e si regge sui 6,5 milioni di ricavi dai grattini".

"Disastrosa", per Carrieri e Picaro, la situazione finanziaria del Maab, il mercato ortofrutticolo di Mungivacca mai operativo dopo l'inaugurazione del 2009: "Dal 2011 - spiegano - sono state accumulate perdite societarie per quasi 1,7 milioni di euro. Nelle casse della società il Comune sta versando altri 1,5 milioni di euro a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato lo scorso anno". Ottobre, oltre al Consiglio sul bilancio, riserverà anche un'altra seduta, il 29, nella quale potrebbe essere deliberata la vendita dello 0,07% di Aeroporti di Puglia: "E' un'operazione che contrasteremo - attaccano i consiglieri - anche perchè riteniamo sbagliato vendere la quota di una società che presenta conti in ordine".