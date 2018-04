'Bari Nasce', dal parco 2 Giugno con orizzonte Comunali '19. Carrieri: "Sì alle primarie nel centrodestra"

Le Comunali 2019 distano poco più di un anno ma prosegue il fermento nel centrodestra in vista della sfida all'attuale amministrazione Decaro: tra i partiti e le liste civiche in procinto di scaldare il motori ci sarà anche 'Bari Nasce' che vede come riferimento a Palazzo di Città il consigliere Giuseppe Carrieri. Il primo 'atto' della compagine si è svolto sul campo da basket del parco 2 Giugno, dove è andata in scena la prima delle "piccole azioni" a tutela del decoro urbano: "Abbiamo ripristinato le reti canestri - spiega Carrieri - ma anche montato due posaceneri agli ingressi e piantato due alberelli accanto alla meridiana. Sono piccoli gesti che dimostrano come il primo programma della nostra lista sarà la lotta al degrado".

"Presenteremo un candidato alle eventuali primarie"

BariNasce' si inserisce nell'articolato recinto del centrodestra dove nei giorni scorsi è stato registrato il passaggio di Fabio Romito alla Lega, con la richiesta di primarie per la scelta del candidato sindaco. La stessa proposta arriva da Carrieri, che sarà candidato nella lista per cercare la riconferma in aula Dalfino: "Se si svolgeranno come auspico - dice - chiederemo che possa partecipare anche un esponente di 'Bari Nasce'. Presenteremo un programma articolato fondato sullo sviluppo della città di Bari, pensando prima ai baresi". Nel centrodestra, dunque, si fa più ampio il ventaglio dialettico e di proposte con le primarie come soluzione per evitare divisioni che favorirebbero centrosinistra e M5S. Il percorso è appena cominciato.