Bari sede del G20 nel 2021, da Conte l'impegno per la candidatura: "La consideriamo con massima attenzione"

Il sindaco Decaro rilancia la candidatura di Bari a sede del G20 nel 2021, il presidente del Consiglio Conte risponde assicurando la "massima attenzione" alla proposta da parte del governo.

L'occasione per tornare a proporre Bari come sede del vertice internazionale in programma tra due anni è stata la cerimonia inaugurale della Fiera del Levante.

"Non so se questa candidatura sarà premiata - ha detto il sindaco di Bari durante il suo intervento - So che, come diceva qualcuno, 'comunque vada sara' un successo'. Perche' sara' una palestra in cui tutti noi ci eserciteremo ancora una volta a investire sul nostro futuro".

La risposta di Conte è arrivata a stretto giro: "L'attività istruttoria è ancora in corso - ha detto il premier - Ma credo di poter prendere l'impegno a considerare con la massima attenzione la candidatura di Bari per il G20". "Lo devo alla comunità pugliese di cui anche io faccio parte, che è sempre stata molto operosa. E lo devo ai suoi vertici, Emiliano e Decaro che hanno sempre dimostrato grande lealtà e correttezza istituzionale, grande senso di responsabilità"

Se la candidatura fosse accolta, Bari si troverebbe nuovamente ad ospitare, nel giro di pochi anni, un appuntamento di grande rilevanza internazionale, dopo il G7 che si è svolto nel capoluogo nel 2017.