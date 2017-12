Bitonto, Losacco: "Non c'è un minuto da perdere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

“Massima solidarietà a tutti i bitontini e al primo cittadino Michele Abbaticchio, che ho sentito personalmente questa mattina per esprimergli la mia vicinanza. Il gravissimo episodio di ieri segna uno spartiacque. Tutti quanti dobbiamo stringerci attorno a una città che ha il diritto di liberarsi una volta per tutte dalla presenza oppressiva delle organizzazioni criminali.” Così in una nota il deputato barese del Pd, Alberto Losacco. “Con Bitonto – prosegue Losacco – mi lega un rapporto speciale. Ho seguito da vicino, in questi anni, tutto il lavoro per renderla un centro attrattivo dal punto di vista turistico-culturale a cominciare dalla riqualificazione del centro storico. È una realtà con mille potenzialità, non a caso è candidata a capitale italiana della cultura. Tutto questo rende ancor più inammissibile quanto successo. Importante e da sostenere l’invito del sindaco Michele Abbaticchio che ha chiesto ai ragazzi uno scatto d’orgoglio per la loro città assieme all’intervento massiccio delle forze dell’ordine per debellare una volta per tutte questa piaga. Non c’è più un solo minuto da perdere.”