No all'assestamento di bilancio in Regione: la prima Commissione boccia la manovra

Bocciata la manovra di assestamento e variazione del bilancio 2018 e pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia. Il no arriva dalla prima Commissione consiliare, che - come ricordato in una nota - non ha approvato La notizia, diffusa attraverso un comunicato, La I Commissione consiliare della Regione Puglia ha bocciato la manovra di assestamento e variazione Bilancio 2018 . Lo rende noto un comunicato della Regione in cui è precisato che "la mancata approvazione del primo dei 17 articoli che compongono il disegno di legge riguardante l'Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020, ha determinato la bocciatura dell'intero provvedimento". Questo perché, come ricordato dal presidente di Commissione, Fabio Amati, "nessuno è in grado di stabilire gli effetti sull'articolato di quanto previsto dalla disposizione iniziale'".

L'esito della votazione - riferisce la nota - è stato determinato dai voti contrari espressi dai commissari di opposizione (Gianluca Bozzetti, Antonella Laricchia, Francesca Franzoso, Ignazio Zullo e Gianni Stea), in contrapposizione ai quattro voti favorevoli espressi da Donato Pentassuglia, Sergio Blasi, Napoleone Cera e Ruggiero Mennea, commissari di maggioranza e dall'astensione di Cosimo Borraccino. Astenuto, come per prassi consolidata, anche il presidente della Commissione, Fabiano Amati. Assente invece il consigliere Gianni Liviano.