Manutenzione strade "deficitaria da oltre un mese", la richiesta di Picaro: "L'assessore venga in audizione"

"È da oltre un mese che il comune di Bari non ha la possibilità di poter manutenere ordinariamente le strade cittadine": il consigliere comunale Michele Picaro (Forza Italia), chiede "un'urgente" audizione dell'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, in Commissione Qualità dei Servizi a Palazzo di Città, "per spiegare come possa essere possibile lasciare tutte le strade della nostra città da oltre un mese, senza la opportuna manutenzione". In una nota, Picaro, afferma che "questa'Amministrazione, continua ad essere distratta e disorganizzata, mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. In tal senso, sarebbe opportuno comprendere se a seguito di una buca non riparata si rovini l’automobile o, peggio ancora, qualche cittadino rovinosamente vi inciampi, chi debba pagarne i danni" conclude l'esponente d'opposizione.