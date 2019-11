Primarie centrosinistra, sarà sfida a tre: Michele Emiliano, Elena Gentile e Fabiano Amati per la corsa alle Regionali

Sono Elena Gentile e Fabiano Amati gli sfidanti di Michele Emiliano per le primarie del centrosinistra in vista delle prossima regionali. Entrambi hanno consegnato ieri entro le 18 - termine ultimo fissato dalla Commissione dei garanti - le firme necessarie per diventare il candidato ufficiale del csx alla poltrona del governatore Emiliano: 8499 le firme per la Gentile e 21.039 quelle per Amati. Tutti quindi esponenti del Partito democratico.

A sorpresa manca in lista invece il sociologo Leonardo Palmisano, che secondo il verbale della commissione non ha consegnato in tempo le firme. Le primarie sono in programma la seconda domenica di gennaio 2020.