"Il sindaco lascia i cani senz'acqua", pioggia di post contro Decaro: "Insulti e auguri di morte per una fake news"

"Ecco quali sono gli effetti di una fake news: gente che non sa nulla di me, che non ha cercato la verità dei fatti e che da due giorni augura la morte a me e alla mia famiglia. Questo perché qualcuno avrebbe detto sui social che io avrei vietato di dare da bere a 150 cani ospiti di un canile. Io da sindaco, ma soprattutto da essere umano, non firmerei mai un documento in cui si vieta di dare acqua a dei cani, come a qualsiasi tipo di animale. Io non escludo la possibilità di intraprendere vie legali, ma a tutti voi chiedo davvero di approfondire sempre quello che gira sui social. Perché spesso ce la prendiamo con qualcuno senza sapere la verità".